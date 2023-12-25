Жапаров предложил исключить возможность применения в ЕАЭС скрытых видов контроля

Президент Киргизии считает, что способствовать развитию торговых отношений в объединении также поможет внедрение системы "отслеживания продвижения товаров" при их перемещении внутри союза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Киргизская сторона выступает за сокращение существующих в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) препятствий, которые не позволяют более активно развивать взаимную торговлю. Об этом заявил в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Мы должны исключить все нормативные проблемы в нашем союзе и возможность применения скрытых видов контроля", - сказал он. При этом президент Киргизии отметил важность обеспечения передвижения товаров, рабочей силы, услуг и капиталов внутри союза, предложив разработать механизмы "однозначного толкования" этих определений.

По его словам, способствовать развитию торговых отношений в ЕАЭС также поможет внедрение системы "отслеживания продвижения товаров" при их перемещении внутри союза. По-прежнему актуальной для организации темой, считает Жапаров, остается вопрос "электронных товарных сопроводительных документов". По этой причине киргизская сторона считает важным скорейшее внедрение в союзе "интегрированной информационной системы передачи данных с применением электронной цифровой подписи".

Руководитель Киргизии обратил внимание участников заседания на скорость прохождения товаров через внутренние и внешние границы ЕАЭС. По его оценке, некоторые из расположенных на этих рубежах пунктов пропуска не справляются с потоком грузов, в связи с чем президент предложил разработать индикаторы эффективности работы КПП, находящихся на "основных транспортных коридорах" внутри союза и на его внешних границах. "Мировая экономика проходит этап трансформации, меняется география торговых потоков, в этом плане растет значимость перевозки грузов автомобильным транспортом", - убежден Жапаров.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что ЕАЭС удалось обеспечить "дальнейшую интеграцию по всем направлениям деятельности", экономика союза адаптировалась к новым условиям, "вышла на траекторию роста", а также поэтапно увеличивается доля национальных валют во взаимной торговле, странам - участницам организации необходимо принять "стратегический документ долгосрочного развития союза", который будет способствовать развитию взаимной торговли и более тесному экономическому взаимодействию между ними.