Лукашенко: ЕАЭС открыт для равноправного сотрудничества с ведущими экономиками мира

Президент Белоруссии заверил, что партнеры по объединению строят диалог на принципах равенства и уважения интересов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не изолируются от внешнего мира и открыты для равноправного сотрудничества с ведущими экономическими державами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Наше интеграционное объединение открыто для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с ведущими экономиками. Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то этого ни хотелось", - сказал глава государства.

Он заверил, что партнеры по ЕАЭС строят диалог на принципах равенства и уважения интересов. "Последний пример - подписание соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном. Сегодня это крупнейшая экономика Среднего Востока, ключевой элемент южного торгового пути с Ближним Востоком и Южной Азией", - отметил Лукашенко. Он считает важным то, что страны ЕАЭС живут не только настоящим.

"Мы четко понимаем цели интеграции в обозримом будущем. По инициативе российской стороны подготовлена декларация, определяющая задачи развития Евразийского экономического союза до 2030 года и интеграции до 2045 года. В строгом духе экономического прагматизма обозначены конкретные и понятные цели", - считает Лукашенко. По его словам, в развитие декларации необходимо подготовить дорожную карту реализации намеченного. "Конкретный план. Будет непросто, но такой план примем", - заверил президент.