В РФ уточнили правила таможенных компенсаций для резидентов "Сколково"

Согласно новому закону, теперь получить компенсации можно будет только для тех товаров, которые ввозят в страну для исследовательской деятельности

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила компенсаций резидентам "Сколково" расходов на таможенные пошлины и НДС. Соответствующий документ опубликован.

Теперь получить компенсации можно будет только для товаров, ввозимых в страну для исследовательской деятельности. Ранее льгота действовала также на товары, используемые при строительстве, оборудовании и техническом оснащении центра.

Как отмечается в сопроводительных материалах, закон должен обеспечить эффективное расходование бюджетных средств на такие компенсации.

Одновременно закон распространяет приоритетное ускоренное прохождение всех таможенных процедур не только на действующих, но и на бывших резидентов института развития "Сколково", а также на участников индустриальных кластеров, технопарков и научные институты.