Путин подписал закон о создании реестра промышленной продукции

Заниматься его ведением будет Минпромторг

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в стране реестра российский промышленной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, определять правила формирования реестра будет правительство РФ, а заниматься его ведением - Минпромторг РФ.

Кроме того, документом предусматривается создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Правила их формирования и использования будут также установлены кабинетом министров.

Среди других новшеств принятого закона - введение механизма стимулирования спроса на промпродукцию посредством использования логотипа государственной информационной системы промышленности для распространения информации о товаре в целях его продвижения на рынке.

Документ вступает в силу с 1 июля 2024 года.