Орешкин заявил, что изменения экономики Китая будут сильно влиять на энергетические рынки

Критичными становятся также скорость и темпы развития африканской экономики, отметил помощник президента России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Изменения в экономике Китая будут оказывать влияние на мировые энергетические рынки. Такое мнение изданию "Эксперт" высказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Понятно, что изменение китайской экономики очень сильно будет влиять на энергетические рынки. Критичными становятся также скорость и темпы развития африканской экономики. Чем сильнее там будет экономический рост, чем выше будет уровень потребления собственного внутреннего производства, тем лучше себя будут чувствовать энергетические рынки", - сказал он.

Но при этом Орешкин отметил, что для России ключевая задача - это оставаться наиболее эффективными производителями того, что страна делает. В том числе это касается и энергетических рынков, указал он.

"Мы должны иметь меньшую себестоимость, более эффективное производство. И тогда те изменения, которые на энергетических рынках будут происходить, будут касаться нас в меньшей степени", - заключил помощник президента РФ.