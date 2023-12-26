У импортеров топлива в Абхазию возникли проблемы с поставками нефтепродуктов из РФ

В Министерстве экономики республики пояснили, что поставщики теперь могут производить закупки только у "Роснефти", однако у многих из них есть заключенные и оплаченные ранее контракты с другими компаниями

СУХУМ, 26 декабря. /ТАСС/. Крупнейший импортер нефтепродуктов в Абхазию - компания "АЗиД" приостанавливает отпуск некоторых видов нефтепродуктов в сети своих автозаправочных станций из-за ограничения поставок. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"По независящим от нас причинам из-за сложившейся ситуации с ограничением поставок топлива в Республику Абхазия приостановлен отпуск некоторых видов нефтепродуктов в сети АЗС "АЗиД". На ряде АЗС "АЗиД" осуществляется отпуск бензина по картам юридическим лицам, фактически оплатившим определенные объемы нефтепродуктов в соответствии с ранее заключенными договорами. Указанные ограничения, а также ограничения на прием заявок по отпуску бензина по картам юридическим лицам на следующий месяц будут действовать до решения проблемы с поставкой необходимого объема топлива", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве экономики Абхазии, российские власти предоставлении "Роснефти" и ее дочерним компаниям на шесть месяцев исключительное право на вывоз из России в Абхазию и Южную Осетию нефтепродуктов. "Получается, что абхазские поставщики, которые покупали нефтепродукты у "Лукойла", "Газпрома", "Татнефти", у трейдеров, теперь могут покупать только у "Роснефти" или у ее дочерних компаний. Но есть проблема, связанная с тем, что у наших внутренних поставщиков есть ранее заключенные и оплаченные контракты", - сказал представитель Минэкономики.

По словам собеседника агентства, Минэкономики Абхазии ведет переговоры, чтобы решить вопрос по уже оплаченным контрактам, чтобы топливо, которое должно быть поставлено в республику, пришло без ограничений. Как сообщили в Минэкономики, запасы нефтепродуктов в Абхазии есть, кризиса не ожидается.