В Росфинмониторинге заявили, что большинство стран Европы игнорируют его запросы

По словам главы службы Германа Негляда, в угоду политической повестке в итоге страдают граждане не России, а этих европейских государств

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Большинство европейских стран выбрали тактику "молчаливых отказов" по части координации работы с Росфинмониторингом. Об этом заявил замглавы службы Герман Негляд в интервью РБК.

"В первую очередь со стороны европейских ведомств используется тактика молчаливых отказов. Я не скажу, что это все страны, но большинство не отвечают на запросы. Получается, что в угоду политической повестке страдают граждане даже не России, а этих самых европейских стран, которые одновременно платят налоги на содержание в том числе этих ведомств", - сказал он.

По словам Негляда, это пример "несуверенности" финансовых разведок некоторых стран.

Евросоюз 18 декабря 2023 года утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за специальной военной операции, включив в черный список 61 человека и 86 компаний. Под ограничения в том числе попали Росфинмониторинг и его глава Юрий Чиханчин. Кроме этого, с 8 ноября Чиханчин находится под блокирующими санкциями Великобритании. Как заверили в Росфинмониторинге, санкции не отразятся на работе ведомства.