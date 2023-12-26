Эксперимент по посадке на "Сапсан" по биометрии пройдет в начале 2024 года

Масштабирование сервиса запланировано на 2025-й, уточнил гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий в интервью "Известиям"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Центр биометрических технологий (ЦБТ) и РЖД планируют в первом полугодии 2024 года в закрытом режиме провести эксперимент по посадке на "Сапсан" при помощи биометрии. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

"С коллегами из РЖД работаем над тем, чтобы пассажиров можно было пропускать на поезда по биометрии. Например, сейчас при посадке на "Сапсан" вы должны показать паспорт - биометрия может стать альтернативой в этом сценарии. На следующий год у нас запланирован эксперимент по этому проекту с коллегами из ряда ведомств и РЖД - пока в закрытом формате. Он должен пройти в первом полугодии", - сказал Поволоцкий.

Он отметил, что по результатам эксперимента будет выстроен сценарий массового применения технологии при посадке на "Сапсан". В свою очередь открытый пилотный проект планируется на второе полугодие будущего года, а масштабирование сервиса - на 2025-й.

Кроме того, по словам Поволоцкого, обсуждается получение заказов по биометрии, с Национальной системой платежных карт планируется создать сервис по доступу в бизнес-залы аэропортов, который намерены запустить в первом полугодии 2024 года. "Еще 13 января на выставке "Россия" мы участвуем в первой свадьбе с использованием биометрической идентификации. Это будет, так сказать, пробный шар. Но о том, чтобы формировать полноценный сервис, речи пока не идет", - добавил он.