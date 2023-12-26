Центр биометрических технологий работает над онлайн-сервисом по старту бизнеса

Благодаря сервису открыть свое дело можно будет "в рекордно короткие сроки", подчеркнул в интервью "Известиям" гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Центр биометрических технологий (ЦБТ) разрабатывает сервис "Старт бизнеса онлайн", с помощью которого можно будет в короткие сроки зарегистрировать свое дело. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

По словам главы ЦБТ, сервис объединит в себе несколько услуг. "Подача документов на регистрацию, получение подписи гендиректора и открытие счета юрлица - все три этапа можно будет пройти дистанционно, а открыть свое дело получится в рекордно короткие сроки", - отметил Поволоцкий.

Как он уточнил, разработка сервиса ведется по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что в России появится единый сервис по открытию бизнеса онлайн. По данным газеты, "Старт бизнеса онлайн" планируют запустить в 2024 году.