Nikkei: Япония в марте создаст новую организацию для развития термоядерного синтеза

Структура будет заниматься анализом технологических потребностей отрасли, а также управлять ресурсами и технологиями входящих в нее участников, пишет газета

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Япония в марте следующего года создаст организацию, которая будет объединять представителей частного сектора, правительства и научных кругов и координировать работу по развитию термоядерного синтеза. Об этом сообщила газета Nikkei.

Новая структура предварительно получила название Форум термоядерной энергетики. Она будет заниматься анализом технологических потребностей отрасли, управлять ресурсами и технологиями входящих в нее участников для ускорения процесса развития. Кроме того, организация будет давать правительству Японии рекомендации относительно правил безопасности и технологических стандартов в отрасли. Еще одной функцией форума станет взаимодействие с зарубежными партнерами.

Среди участников новой структуры крупные японские инжиниринговые и энергетические компании, включая IHI, JGC Holdings, Inpex, стартапы Kyoto Fusioneering и EX-Fusion и другие. Организация ставит перед собой цель добиться коммерческого применения термоядерного синтеза к 2030-м годам. "Мы собираемся вместе, чтобы построить термоядерную индустрию в Японии, и я ожидаю, что это приведет к привлечению компаний, которые ранее не участвовали в этой сфере", - приводит Nikkei слова генерального директора Kyoto Fusioneering Сатоси Кониси.

Развитие термоядерного синтеза сейчас находится на стадии разработки технологий, необходимых для поддержания стабильной реакции в термоядерном реакторе. Как считают в Японии, ведущие позиции в этом занимают зарубежные проекты. Однако японская сторона имеет и свои значительные наработки, в частности Kyoto Fusioneering использует одни из лучших гиротронов - важных компонентов, необходимых для нагрева плазмы в реакторе.

Ранее в Японии был разработан проект правительственной стратегии в области научных разработок в сфере термоядерного синтеза. Он направлен на поддержку японских компаний, занимающихся технологическими разработками в соответствующих отраслях, а также на помощь фирмам при работе в этой отрасли на международном уровне.