Эксперты отметили готовность рынка РФ к повышенному спросу на игристое вино на Новый год

По данным отраслевых компаний, импорт игристых и шампанских вин за 10 месяцев 2023 года показывает двузначные темпы роста, также увеличиваются объемы продаж этих напитков

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Дефицита игристых вин на Новый год не ожидается, российский рынок готов к повышенному спросу на праздниках. Об этом ТАСС рассказали опрошенные отраслевые компании.

"Дефицита игристых [вин] на российском рынке нет. Продажи растут, и под этот рост было ввезено и произведено достаточное количество игристого вина. В преддверии Нового года мы ожидаем дополнительный всплеск продаж игристых вин, к которому мы заблаговременно подготовились", - сообщили в импортере алкогольной продукции Simple Group.

По данным компании, импорт игристых и шампанских вин за 10 месяцев 2023 года показывает двузначные темпы роста в натуральном выражении: +20% относительно аналогичного периода 2022 года. На фоне роста ввоза активно увеличиваются объемы продаж этих напитков в федеральных ретейл-сетях и алкомаркетах: за девять месяцев 2023 года рост в натуральном выражении составил 16% относительно аналогичного периода прошлого года.

Руководитель винного портфеля компании Luding Group Евгений Щербаков также рассказал, что дефицита категории "Вина" на рынке сейчас нет. "Спрос, как и продажи, на любимый новогодний напиток растет высокими темпами по отношению к показателям предыдущего года", - добавил он.

Щербаков отметил, что традиционно в декабре увеличивается объем продаж абсолютно всех категорий крепкого алкоголя, так как алкогольные напитки остаются самым популярным подарком на Новый год.

Как рассказала ТАСС заместитель генерального директора по маркетингу агропромышленной фирмы "Фанагориа" Анастасия Шамрицкая, спрос на алкогольные напитки, в том числе на игристое вино, будет удовлетворен в полной мере. "Российский рынок переполнен винами ввиду большого объема импортных вин и рекордного урожая российского винограда 2022 года", - отметила она.