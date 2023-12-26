Глава Татарстана сообщил о реализации масштабного проекта на Казанском вертолетном заводе

По словам Рустама Минниханова, предприятие получило заказы на производство техники на три года вперед

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Портфель заказов на три года вперед сформирован на Казанском вертолетном заводе. Речь в том числе о поставках на экспорт, сообщил ТАСС глава Татарстана Рустам Минниханов.

"На Казанском вертолетном заводе реализуется масштабный проект по расширению производства на сумму 28 млрд рублей. Сформирован твердый портфель заказов на три года вперед, в том числе поставки на экспорт. <...> Уже началось производство вертолетов по гражданским контрактам 2024 года", - сказал Минниханов.

Среди крупных заказов глава Татарстана назвал поставку вертолетов в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА). Также, по его словам, холдинг "Вертолеты России" заключил новый гражданский контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на 86 вертолетов серии Ми-8. Из этого количества 80 вертолетов Ми-8МТВ-1 изготовит Казанский вертолетный завод. "Первые винтокрылые машины уже переданы отечественным перевозчикам. Например, авиакомпании "Ютэйр", - добавил Минниханов.

Он подчеркнул, что вертолеты КВЗ по-прежнему востребованы и за рубежом, в частности легкие многоцелевые "Ансаты" стали основой первой системы санавиации на африканском континенте. "В Республику Зимбабве в 2023 году было поставлено 18 вертолетов "Ансат". Поставки воздушных судов в эту страну продолжатся", - сказал Минниханов, напомнив, что завершена работа по импортозамещению компонентов для этого вертолета.

В 2024 году, по словам главы Татарстана, на КВЗ планируется завершить строительство новых объектов: корпуса механосборочного производства, цеха окончательной сборки и производственного учебного центра (ПУЦ).

"Это новый уровень развития для предприятия. Так, на базе учебного центра будут проходить подготовку основные производственные рабочие авиационной отрасли. Учебный центр будет выполнять задачи по подготовке квалифицированных рабочих кадров не только для КВЗ, но и для всех предприятий, входящих в контур госкорпорации "Ростех", - сказал Минниханов.