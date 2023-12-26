ВВП Японии в 2022 году упал до самого низкого уровня за 42 года

Валовой внутренний продукт страны сократился на $770 млрд по сравнению с 2021 годом

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в прошлом году в пересчете на доллары США достиг самого низкого уровня с 1980 года, когда стала вестись статистика по нынешним критериям. Страна по-прежнему находилась по этому показателю на третьем месте в мире после США и Китая, однако к ней уже вплотную приблизилась Германия, говорится в докладе канцелярии японского кабинета министров.

По его данным, ВВП Японии в 2022 году превысил $4,26 трлн. Он сократился на $770 млрд по сравнению с уровнем 2021 года. В то же время в иенах ВВП вырос на 1,3%. Такое несовпадение вызвано падением курса японской валюты - самым существенным за более чем 30 лет.

В 2023 году, по подсчетам Международного валютного фонда, ФРГ может оттеснить Японию на четвертое место в мире по размеру ВВП в долларах.

ВВП страны на душу населения составил в прошлом году чуть больше $34 тыс., сократившись на $5,9 тыс. по сравнению с предыдущим годом. По этому показателю Япония уступила всем остальным государствам Группы семи, в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.