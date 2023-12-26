Инвестиции в Саратовскую область по итогам 2023 года превысят 220 млрд рублей

В рамках реализации проектов в регионе планируют создать не менее 2,5 тыс. новых рабочих мест

САРАТОВ, 26 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Саратовской области по итогам уходящего года ожидаются на уровне свыше 220 млрд рублей, что более чем на 6% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщил ТАСС министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.

"Планируется, что по итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал составит более 220 млрд рублей, темп роста частных инвестиций составит не менее 110%. В рамках реализации проектов будет создано не менее 2,5 тыс. новых рабочих мест", - сказал руководитель ведомства.

Марченко отметил, что по итогам года в инвестиционном портфеле региона ожидается более 200 крупных проектов с объемом инвестиций свыше 850 млрд рублей.

В 2023 году, как пояснил министр, в Саратовскую область зашли несколько крупных инвесторов, в том числе для строительства крупнейших логистических комплексов на территории региона. Кроме того, активно реализуются проекты создания центра обработки данных ПАО "Сбербанк", строительства западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги, модернизации производства ГК "Русагро" и строительства рельсобалочного стана АО "Металлургический завод "Балаково".

В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 207 млрд рублей.