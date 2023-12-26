В Новосибирске завершили реконструкцию сквера "Крылья Сибири"

Весной на территории посадят цветы, а также горные сосны, живую изгородь и кустарники

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Сквер "Крылья Сибири", расположенный рядом с центральной площадью Ленина в Новосибирске, реконструирован. Работы в подарок к 130-летию города провела авиакомпания S7 Airlines, сообщила в Telegram-канале вице-мэр города Анна Терешкова.

"Реконструкцию сквера "Крылья Сибири" завершили. Работы проводила авиакомпания S7 (авиакомпания образована в Новосибирске - прим. ТАСС). На территории заменили плитку и лавочки, добавили декоративный светящийся элемент", - говорится в сообщении.

Ремонт начался в конце августа в рамках благотворительного соглашения мэрии с компанией АО "Авиакомпания "Сибирь". Весной в сквере высадят цветы, а также горные сосны, живую изгородь и кустарники, заменят декоративные элементы фонтана: вместо глобуса, который украшает фонтан сейчас, будет установлена конструкция в виде геотэга.

Работы планировалось завершить в сентябре.