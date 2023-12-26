Фонд развития промышленности Хабаровского края получит более 62 млн рублей

В 2023 году организация оформила десять займов на 205 млн рублей, отметил министр промышленности и торговли края Евгений Романов

ХАБАРОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Хабаровского края докапитализируют на 62,4 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли края Евгений Романов.

"На 2024 год фонду одобрены 62,4 млн рублей. Это 47,6 млн и 14,8 млн рублей соответственно из федерального и краевого бюджетов", - сказал он.

Как отметил министр, федеральная поддержка позволяет фонду предоставлять займы более широкому кругу предприятий. "Растет динамика количества поддержанных фондом проектов. Если в 2022 году было оформлено четыре займа на 76 млн рублей, в 2023 году - десять займов на 205 млн рублей, и в работе еще восемь заявок на 138 млн рублей", - сказал Романов.

На этот год капитализация краевого фонда составляла 181,2 млн рублей. Учреждение при этом на постоянной основе совершенствует условия и процедуру выдачи займов. В этом году по нескольким процедурам комплексной экспертизы проектов срок снизили вдвое.

В будущем году, как уточнил министр, Фонд развития промышленности Хабаровского края сохранит льготные ставки от 1% годовых по займам на развитие производств, в том числе импортозамещающей продукции.

Фонд заработал с 2017 года при поддержке Минпромторга России. Финподдержку на реализацию проектов за этот период получили десятки предприятий, всего было выдано льготных займов на сумму более 970 млн рублей. Деньги пошли на развитие в регионе производства машин и оборудования, продукции деревопереработки, металлоконструкций, мебели, стройматериалов, домокомплектов и другого. В итоге компании-заемщики создали 340 рабочих мест, в бюджет было уплачено более 1 млрд рублей налогов, в край было привлечено свыше 2 млрд рублей частных инвестиций.