Аэропорт Барнаула принял рекордное число пассажиров в 2023 году

Пассажиропоток составил 700 тыс. человек

БАРНАУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Барнаула в 2023 году стал рекордным и составил 700 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства транспорта Алтайского края.

"В этом году услугами авиаперевозок воспользовались 700 тыс. пассажиров. Такого показателя не было ни в один период. <…> В прошлом году впервые был достигнут шестисоттысячный рубеж", - сказано в сообщении.

Из Барнаула можно улететь в два аэропорта Москвы, а также в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Томск, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Иркутск, Сургут.

В 2023 году началось строительство нового терминала аэропорта. Завершить работы планируют в 2025 году. Пропускная способность нового терминала составит 1,1 млн пассажиров, а площадь будет в два раза больше, чем в аэропорту в настоящее время, - порядка 8,5 тыс. кв. м.

В марте прошлого года гендиректор ООО "Новапорт холдинг" Сергей Рудаков подписал соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта города с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Стоимость проекта превысит 4,5 млрд рублей. В июне 2022 года "Новапорт холдинг" для реализации этого проекта приобрел акции аэропорта Барнаула на 800 млн рублей и стал держателем контрольного пакета.