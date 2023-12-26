МИД Японии намерен добиваться возобновления консультаций с РФ о промысле у Курил

Министр иностранных дел Ёко Камикава возложила вину за сложившуюся ситуацию на Россию

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Япония намерена продолжать добиваться проведения консультаций с российской стороной о рыбном промысле в территориальных водах РФ в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщила на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Ёко Камикава.

"В январе МИД России уведомил посольство Японии в РФ о том, что в настоящее время согласовать сроки межправительственных консультаций невозможно. Мы ведем координацию на разных уровнях, но на данный момент мы не получили никакого положительного ответа от российской стороны по поводу осуществления промысла. Мы продолжим вести работу с российской стороной с целью осуществления промысла", - сказала она. При этом Камикава возложила вину за сложившуюся ситуацию на Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия не может согласовать консультации по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах из-за антироссийских мер, введенных японской стороной. По ее словам, соглашение между правительствами РФ и Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и занимает особое место в комплексе взаимодействия двух стран в сфере рыболовства.

Захарова отметила, что, подписывая этот документ, стороны исходили из желания способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений между двумя странами и на протяжении 20 лет реализация соглашения проходила в целом в конструктивном ключе. Однако с началом специальной военной операции на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, добавила тогда Захарова, отметив, что администрация премьера Японии Фумио Кисиды, принимая антироссийские меры, порой опережает "санкционные инициативы западных союзников".