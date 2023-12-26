Росфинмониторинг фиксирует сокращение потоков сомнительных операций через РФ

Замглавы ведомства Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг постоянно проводит работу по корректировке перечня сомнительных операций, так как появляются новые схемы и признаки

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг с началом санкций фиксирует сокращение как исходящего, так и входящего потока подозрительных операций в РФ в последние два года. Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК.

"Могу сказать, что мы зафиксировали сокращение подозрительного как исходящего, так и входящего потока в нашу страну в последние два года. Этот факт есть. Но надо понимать, что преступный бизнес тоже ищет новые формы, новые направления", - сказал он.

По словам Негляда, подозрительные трансграничные финансовые потоки сейчас переориентируются на другие регионы и новые страны. "Мы выстраиваем сейчас взаимодействие с зарубежными партнерами, чтобы эти потоки были более прозрачными и было лучшее понимание для госорганов наших стран", - добавил он.

Кроме этого, Негляд отметил, что Росфинмониторинг постоянно проводит работу по корректировке перечня сомнительных операций, так как какие-то признаки подозрительных операций перестают быть актуальными, появляются новые схемы и признаки. "Но я хотел бы, чтобы к нему [перечню] правильно относились: это признаки необычных операций, которые сами по себе не влекут ни сообщения в финансовую разведку, ни отказ от операции - ничего. Это просто некая ориентировка для банков, чтобы повнимательнее посмотреть на соответствующую операцию и принять решение", - пояснил он.

По его мнению, корректировка может коснуться "дропов" (подставное лицо, снимающее полученные мошенническим путем средства) и оборота криптовалюты. "Что касается корректировки с нашей стороны, то, например, по проблеме тех же "дропов" можно было бы сориентировать банки на дополнительные признаки, а также, возможно, по незаконному обороту криптовалюты", - сказал он.