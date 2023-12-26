Росфинмониторинг поддержал усиление контроля сделок физлиц с золотом

Замглавы службы Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг видит риски в этой сфере

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг поддерживает инициативу Минфина РФ об усилении контроля за сделками физлиц с драгоценными металлами. Об этом рассказал в интервью РБК замглавы службы Герман Негляд.

"Речь идет о том, чтобы дополнительно банки оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже таких слитков и сообщали эту информацию нам. Это инициатива Минфина, который является регулятором в области рынка драгоценных металлов, и мы ее поддерживаем", - сказал он.

Негляд отметил, что Росфинмониторинг видит риски в этой сфере. В 2023 году количество незаконных операций либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось, указал он.

"Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы. Именно поэтому мы поддерживаем данную инициативу, которая позволит усилить контроль за оборотом драгметаллов", - пояснил замглавы службы.