В Росфинмониторинге заявили об отсутствии оснований для ужесточения антиотмывочного режима

Замглавы службы Герман Негляд добавил, что по некоторым случаям даже иностранным коллегам разъясняли, что российский бизнес в этом случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг не видит оснований для ужесточения антиотмывочного режима по контролю за трансграничными операциями бизнеса, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК.

"Мы с Банком России и в прошлом, и в уходящем году обращали внимание поднадзорных субъектов на изменившиеся схемы расчетов. Наша цель - это препятствование именно незаконным финансовым операциям. Вместе с тем мы всегда старались делать максимум для того, чтобы антиотмывочная система не мешала легальным операциям и бизнесу, который осуществляет законную деятельность, а скорее даже помогала. <…> Каких-то резких ужесточений антиотмывочного режима не предполагается, к этому нет никаких оснований", - сказал он.

Негляд добавил, что по некоторым случаям даже с иностранными коллегами в Росфинмониторинге разбирались и разъясняли им, что российский бизнес в этом случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях. "Мы всегда этой магистральной линии старались придерживаться, она и в этой ситуации также не меняется", - сказал он.

Банк России из-за санкций смягчил контроль за внешнеторговыми операциями компаний. Как ранее отмечал РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, регулятор стал реже оценивать нетипичные внешнеторговые операции отечественного бизнеса как попытки обналичивания или вывода средств за границу. До санкций почти все изменения платежных цепочек расценивались в качестве подозрительных операций.