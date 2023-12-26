Под Новосибирском отремонтируют дорогу с ежедневным трафиком более тысячи автомобилей

По дороге доставляют товары первой необходимости и перевозят детей к образовательным учреждениям

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2024 году проведут ремонт на четырех участках автодороги, связывающей город Куйбышев, где проживает свыше 40 тыс. человек, с отдаленным селом Северное. Ежедневно по дороге проезжает свыше 1 тыс. автомобилей, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Работы на четырех участках общей протяженностью 13 км начнутся в Новосибирской области в 2024 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В Северном районе в нормативное состояние приведут 800-метровый отрезок на 72-м км дороги и 2,7 км дороги рядом с упраздненным селом Потюканово. В Куйбышевском районе ремонтные работы проведут на участках на подъезде к деревне Сергино и у поворота к деревне Бергуль. В ходе ремонта дорожники устроят двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, а также нанесут разметку", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский, ежедневно по автомобильной дороге Куйбышев - Северное проходит свыше 1 тыс. автомобилей. По дороге доставляют товары первой необходимости и перевозят детей к образовательным учреждениям. "Для многих местных жителей эта дорога является кратчайшим выездом к районным центрам и федеральной дороге Р-254 "Иртыш". По этой причине необходимо уделить дороге внимание", - приводит пресс-служба слова Костылевского.

Дорога Куйбышев - Северное общей протяженностью более 110 км была построена несколько десятилетий назад. Она считается самой северной трассой в регионе.