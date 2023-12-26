"Россети" модернизировали оборудование ключевого питающего центра Воронежа

В ходе работ энергетики установили 16 новых высоковольтных вводов на подстанции

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" модернизировала оборудование на подстанции 220 кВ "Кировская", расположенной на юго-востоке Воронежа. Работы позволили повысить надежность работы энергообъекта, от которого зависит электроснабжение столицы Воронежской области и четырех близлежащих районов, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В ходе работ энергетики филиала ПАО "Россети" - МЭС Центра - установили 16 новых высоковольтных вводов на подстанции. Высоковольтные вводы - часть силового и коммутационного оборудования, которая обеспечивает механическое крепление токоведущих проводников и необходимый уровень электрической прочности конструкций, уточняется в сообщении.

При модернизации используются российские вводы с твердой изоляцией, которые характеризуются пожаробезопасностью, высокой механической и термической стойкостью, не требуют технического обслуживания. Срок их службы составляет не менее 25 лет. В 2024 году на объекте планируется установка еще семи новых вводов, сообщили "Россети".

Подстанция 220 кВ "Кировская" мощностью 400 МВА обеспечивает электроснабжение большей части Воронежа, а также Аннинского, Рамонского, Новоусманского и Каширского районов области. Ее потребителями являются значимые промышленные предприятия региона - "Воронежстальмост" и "Воронежсинтезкаучук".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.