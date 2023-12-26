Reuters: реструктуризацию "Яндекса" перенесли на 2024 год

По данным агентства, компания пытается окупить средства акционеров за счет продажи основного прибыльного российского бизнеса

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Завершение реструктуризации "Яндекса" отложено на начало 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Изначально планировалось, что процесс состоится в декабре. По данным агентства, голландская холдинговая компания Yandex N. V. несколько месяцев работает над реорганизацией с сохранением доступа дочерних компаний к западным рынкам, несмотря на санкции против России.

Компания пытается окупить средства акционеров за счет продажи основного прибыльного российского бизнеса - поисковой системы и сервиса заказа машин. "Яндекс" отказался комментировать ход реструктуризации, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных акций, а также выпуски привилегированных акций международной компании акционерного общества "Яндекс", учрежденной в Калининградской области.