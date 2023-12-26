Силуанов заявил, что федеральный бюджет не увеличил зависимость от нефтяных доходов

На них приходится примерно треть поступлений, сообщил глава Минфина

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет не увеличил зависимость от нефтегазовых доходов, на них приходится примерно треть поступлений. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ни больше ни меньше, чем в прошлые годы [бюджет зависит от поступлений нефтегазовых доходов]. Примерно федеральный бюджет около трети своих доходов пополняет за счет нефтегазовых источников", - сказал Силуанов.

По его словам, в макропрогнозе цена на нефть составляет около $70 за баррель.

"Но вообще-то бюджет учитывает в рамках своих базовых плановых назначений $60 за баррель. То есть разница между $60 и $70 отправляется в Фонд национального благосостояния. Поэтому, даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем выполнить в любом случае все обязательства, но чуть поменьше сформируем Фонд национального благосостояния. Хотя уверен, что будем выполнять наши плановые показатели и по ФНБ", - заявил министр финансов.

Силуанов отметил, что на 2024 год созданы механизмы выполнения всех бюджетных обязательств независимо от внешних конъюнктурных факторов.