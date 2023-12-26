Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году может быть ниже 1,5% ВВП

По словам министра финансов, "общие параметры в номинальном выражении дефицита 2,9 трлн остались практически неизменными"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ в 2023 году может быть и "поменьше", однако ожидается на уровне 1,5% ВВП. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Общие параметры в номинальном выражении дефицита 2,9 трлн остались практически неизменными, то есть мы ожидаем сохранения этого показателя. Что касается в процентном отношении к ВВП, будет меньше, чем 2%, мы сейчас ожидаем дефицита около 1,5% к ВВП. Но все зависит будет от того, какой объем ВВП мы получим после всех уточнений, пересчетов, поэтому дефицит может быть поменьше, чем 1,5%. Но исходя из текущих оценок номинального объема внутреннего валового продукта - это около 1,5% ВВП, что меньше, чем изначально планировали", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Согласно закону, доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит, согласно прогнозам, составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

В середине декабря Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что сформированный бюджет РФ на следующую трехлетку устойчивый и предусматривает дефицит в минимальном размере - он составит 1% от ВВП.

Минэкономразвития, по последним оценкам, ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5%, но формального уточнения прогноза не будет. Об этом журналистам в начале декабря сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".