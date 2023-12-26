Силуанов заявил, что пополнение ФНБ в 2024 году составит 500 млрд рублей

Министр финансов России также отметил, что в 2025-2026 годы фонд будет пополняться примерно на 1,8 трлн рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в следующем году составит 500 млрд рублей, в 2025-2026 годы фонд будет пополняться примерно на 1,8 трлн рублей. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр финансов России Антон Силуанов.

"В следующем году ситуация получше - мы планируем и пополнять, и использовать ресурсы [ФНБ]. В среднем объем пополнения следующего года составит около 500 млрд рублей, то есть на полтриллиона рублей мы увеличим в следующем году Фонд национального благосостояния. По прогнозу, 2025-2026 годы будут пополняться примерно на 1,8 трлн рублей", - сказал Силуанов.