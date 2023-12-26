Минфин не рассматривает снижение доли государства в Сбербанке

Глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что рассматривается возможность снижения госучастия в тех кредитных организациях, где доля государства превышает контрольный пакет

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Список на приватизацию, подготовленный Минфином, не включает Сбербанк. Однако рассматривает возможность снижения госучастия в тех кредитных организациях, где доля государства превышает контрольный пакет. Принять соответствующие решения по приватизации Минфин рассчитывает уже в следующем году, сообщил глава министерства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас Сберегательный банк сегодня основной банк, самый крупный. Доля государства там 50% плюс [одна акция]. Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать эту долю, долю участия государства. Есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом. Наше предложение было направленно на такие банки", - сказал Силуанов, добавив, что рассчитывает в следующем году обсудить предложенные Минфином меры и принять соответствующие решения. "Во всяком случае мы так договорились с коллегами по правительству", - отметил министр.