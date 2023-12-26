Россельхознадзор заявил, что в РФ птицеводы обеспечены отечественными вакцинами

Глава ведомства Сергей Данкверт рассказал, что средний объем годового использования вакцин для профилактики болезней птиц в России составляет 30,53 млрд доз

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские птицеводы полностью обеспечены вакцинами от наиболее значимых болезней домашней птицы. От этом журналистам сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Отечественные производители полностью обеспечены вакцинами для профилактики болезней домашней птицы за счет отечественных разработок, которые успешно замещают импортные препараты", - сказал Данкверт. "Дефицита вакцин от наиболее распространенных и экономически значимых инфекционных болезней птиц не наблюдается", - заверил глава ведомства.

Данкверт также рассказал, что средний объем годового использования вакцин для профилактики болезней птиц в России составляет 30,53 млрд доз. При этом объем отечественного производства таких вакцин за 11 месяцев 2023 года составил 17,7 млрд доз. До 1 сентября 2023 года поставки зарубежных вакцин осуществлялись без ограничений, и за 11 месяцев импортных вакцин было ввезено 18,1 млрд доз, пояснил Данкверт.

Таким образом, российские птицеводы в текущем году не испытывали недостатка в вакцинах, добавил Данкверт. "Для профилактики основных заболеваний - болезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит кур, инфекционная бурсальная болезнь - существуют отечественные аналоги", - подчеркнул глава ведомства.