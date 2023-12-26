В Волгограде обвинили в сговоре несколько фирм по утилизации ТКО

Их действия привели к сбоям в работе коммунальной сферы

ВОЛГОГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Волгоградской области поддержал заключение регионального УФАС о признании картельного соглашения между четырьмя фирмами, которые занимались утилизаций твердых коммунальных отходов (ТКО), что привело к сбоям в работе коммунальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального антимонопольного органа.

"Арбитражный суд Волгоградской области согласился с позицией Волгоградского УФАС России о заключении ООО "Ресурс лайн", ООО "Индустрия чистоты", ООО "Сфера чистоты", ООО "Трансэколайн" картельного соглашения, ущемившего интересы ООО "Ситиматик-Волгоград" и потребителей его услуг", - говорится в сообщении регионального УФАС.

Новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экоцентр" приступил к работе в Волгоградской области с 1 августа 2023 года. Ранее на фоне многочисленных жалоб жителей о некачественной работе по вывозу мусора власти Волгоградской области заявили, что с 14 июля региональный оператор "Ситиматик" лишился своего статуса. Сообщалось, что компания "Ситиматик-Волгоград" обратилась в суд, чтобы оспорить решение властей.

По данным ведомства, осенью 2022 года четыре вышеперечисленных организации, не обладающие какой-либо видимой взаимосвязью, с одного почтового адреса направили региональному оператору ООО "Ситиматик-Волгоград" уведомление о сокращении ими времени приема ТКО на свои мусоросортировочные комплексы. В дальнейшем операторы по обработке ТКО еще раз сократили время приема отходов. Это привело к невозможности разгрузки мусора региональным оператором и следовательно к перенакоплению ТКО на мусороперегрузочных станциях. Факт антиконкурентного соглашения подтверждается также представлением интересов четырех компаний в рамках антимонопольного дела одними и теми же лицами. В данном случае фактически одномоментные действия каждого из ответчиков образовали сговор, добавили в региональном УФАС.

В июле 2023 года администрация Волгоградской области сообщала, что с начала года на некачественное выполнение и невыполнение услуг по вывозу мусора поступило около 4 тыс. жалоб.