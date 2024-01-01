Тарифы "Транснефти" на прокачку нефти выросли на 7,2%

В 2023 году рост тарифов составил 5,994%

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Тарифы на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам с 1 января 2024 года повышаются на 7,2%.

Ранее соответствующую индексацию утвердила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В 2023 году рост тарифов составил 5,994%.

Сетевой тариф на прокачку нефти по нефтепроводу ВСТО в Китай и через порт Козьмино повышен с 3 тыс. 146,65 рубля до 3 тыс. 372,98 рубля за тонну (без НДС). Тариф для нефтепровода Заполярье - Пурпе увеличен с 510,38 рубля до 547,09 рубля за тонну (без НДС). Сетевой тариф для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба - Тайшет повышен с 811,36 рубля до 869,72 рубля за тонну (без НДС).

В пресс-службе ФАС ТАСС сообщали, что изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов.

Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%.