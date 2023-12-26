"Аэрофлот" начал продажу билетов на прямые рейсы между Москвой и Благовещенском

Они будут выполняться с 31 января

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на прямые рейсы между Москвой и Благовещенском (Амурская область), которые начнут выполняться с 31 января. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" открывает продажу билетов по маршруту Москва - Благовещенск - Москва. Регулярные полеты будут выполняться на самолетах Boeing 777 авиакомпании "Россия" [входит в группу "Аэрофлот"] начиная с 31 января 2024 года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в зимнем сезонном расписании запланированы по три рейса в обе стороны: вылеты из Шереметьево по понедельникам, средам и пятницам, в обратную сторону - по вторникам, четвергам и субботам.

Отмечается, что на рейсах действует субсидированная программа авиаперевозок, которой могут воспользоваться жители Дальневосточного федерального округа и льготные категории граждан России.