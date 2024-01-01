В России повышается НДПИ на газ

Как пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов, бюджет получит компенсацию роста демпферных выплат за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" и сокращения выплат по акцизу для нефтеперерабатывающих заводов, не выполняющих обязательства по поставкам на внутренний рынок

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для "Газпрома" и независимых производителей в России повышается с 1 января.

Поправки в Налоговый кодекс вводят при расчете НДПИ на газ два новых коэффициента: Ккг2023 (вводится с 1 января 2024 года и относится только к газу, поставляемому промышленности) и Ккг2024 (вводится с 1 августа 2024 года и касается поставок газа всем потребителям, в том числе населению, ТЭС и ЖКХ). Оба коэффициента характеризуют изъятие дополнительной выручки компаний от индексации оптовых цен на газ на внутреннем рынке в федеральный бюджет.

Кроме того, ранее был повышен НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" на коэффициент, равный умноженному на 1,5 показателю Кабдт, характеризующему надбавки за бензин и дизтопливо и применяющемуся при расчете НДПИ на нефть. При этом повышение не применяется к дочерним организациям "Газпрома", у которых добыча газа составляет менее 35% от общей добычи углеводородов.

Как пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов, бюджет РФ получит компенсацию роста демпферных выплат за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" и сокращения выплат по акцизу для нефтеперерабатывающих заводов, не выполняющих обязательства по поставкам на внутренний рынок. По его словам, повышение НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" компенсирует 20-30% увеличения топливного демпфера в 2024 году.