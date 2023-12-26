В Смоленской области построят вторую АЭС с инвестициями более 500 млрд рублей

Проектные работы начнутся в 2024 году, сообщил губернатор области Василий Анохин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вторая атомная электростанция (АЭС-2) будет построена в Десногорске Смоленской области, проектные работы начнутся в 2024 году. Объем инвестиций составит более 500 млрд рублей, рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Хочу отметить гигантский по своим масштабам проект, который будет реализовывать Росатом России по строительству АЭС-2, совершенно новой атомной станции на современнейших реакторах. Как сказал Алексей Евгеньевич Лихачев [глава Росатома], Смоленск станет экспериментальной площадкой атомной энергетики России. Будет создано в Десногорске, одном из городов Смоленска, своего рода атомное ВДНХ, и специалисты со всего мира будут приезжать за новыми знаниями и опытом. Такой проект оценивается в более чем полтриллиона рублей, и уже со следующего года начнется активное проектирование подготовки к этому масштабному проекту", - сказал он.

Анохин добавил, что реализация этого проекта повлечет развитие в регионе строительства и промышленности.

Смоленская атомная электростанция расположена около города Десногорска (Смоленская область). Строительство станции началось в 1975 году, ввод в эксплуатацию состоялся в 1982 году. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями региона.