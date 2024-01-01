Акцизы на бензин и дизтопливо выросли на почти 5%

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев сообщил, что рост акцизов на топливо не приведет к резкому росту цен на АЗС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2024 года планово выросли на 4,9%. Соответствующие поправки ранее были приняты в Налоговый кодекс.

Акциз на бензин класса "Евро 5" вырос до 15,048 тыс. рублей за тонну с 14,345 тыс. рублей, на дизель - до 10,425 тыс. рублей за тонну с 9,938 тыс. рублей. В 2023 году акцизы на эти товары росли на 4%.

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев сообщил ТАСС, что рост акцизов на топливо не приведет к резкому росту цен на АЗС.

"Я не ожидал бы значимого увеличения цен, акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 4,9% год к году, например, для АИ-92 рост составит 0,9 рубля за литр и этот рост не оттранслируется в увеличение розничных цен одномоментно", - сказал он.

Эксперт ИнфоТЭК, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов также считает, что роста цен на топливо из-за повышения акцизов не будет, так как котировки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сейчас находятся на весьма низком уровне и поводов для их роста нет.

"То есть, даже при росте налоговой составляющей с 1 января, а с ней и при росте себестоимости, рыночных предпосылок для увеличения цен нет. Тем более, что первый квартал - это период относительно низкого спроса на автобензины. То есть, если не будет роста биржевых котировок, то и резкого роста цен не будет", - объяснил он. Иная ситуация с зимним дизельным топливом, оно стоит дорого на бирже. "В дизельном сегменте есть потенциал роста розничных цен", - добавил Фролов.