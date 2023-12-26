Мишустин заявил о наличии возможностей обеспечения территории РФ надежной связью

Премьер-министр отметил, что Россия обладает значительным заделом по нескольким направлениям в сфере космоса

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения качественной связи и обеспечения интернетом всей территории страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию космической отрасли.

Он подчеркнул, что Россия обладает значительным заделом по нескольким направлениям в сфере космоса. "Это очень хорошая база для активизации фундаментальных исследований и перехода на новый уровень создания техники для строительства многоспутниковых группировок", - убежден Мишустин.

"Уверен, есть все возможности и ресурсы, чтобы справиться с текущими вызовами и надежно обеспечить всю территорию нашей большой страны, включая отдаленные регионы, Арктическую зону, качественной связью и услугами интернета. И, что главное, предложить людям и бизнесу широкую линейку отечественных современных сервисов, которые основаны на космических данных", - заключил премьер.