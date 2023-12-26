FT: падение урожая шафрана привело к двукратному росту цен на пряность

По данным газеты, это произошло из-за экстремальных погодных условий, которые привели к пересыханию всех источников воды на востоке Ирана

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Экстремальные погодные условия привели к падению урожайности шафрана в Иране, из-за чего цена на эту пряность в стране выросла в два раза по сравнению с прошлым годом - до $1,4 тыс. за кг. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, шафран премиум-класса подорожал на внутреннем рынке Ирана вдвое - до $1,4 тыс. за кг, за границей его цена может достигать $1,8 тыс. за кг. Газета объясняет это последствиями экстремальных погодных условий, которые привели к пересыханию всех источников воды на востоке страны. В результате, по словам генерального директора крупнейшего иранского производителя и экспортера шафрана Novin Saffron Али Шариати-Могаддама, общий объем производства шафрана в республике может упасть с 400 до 170 тонн.

Более 90% мирового производства шафрана приходится на Иран. Высокая цена пряности объясняется в том числе трудоемкостью сбора: один цветок дает всего три рыльца, поэтому для получения килограмма пряности требуется 200 тыс. цветков.