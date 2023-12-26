Фонд развития промышленности Тверской области выдал в 2023 году займы на 1,2 млрд рублей

Чаще всего промпредприятия региона получали финподдержку на закупку сырья, материалов и комплектующих

ТАСС, 26 декабря. Фонд развития промышленности Тверской области в 2023 году выдал предпринимателям кредиты по льготной ставке на 1,2 млрд рублей, что на 74% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом ТАСС сообщили во вторник в региональном ФРП.

"Фонд развития промышленности Тверской области в 2023 году предоставил 24 льготных займа на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Сумма льготного финансирования выросла на 74,3% по сравнению с 2022 годом", - говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе, значительный рост, в том числе связан с реализацией новых региональных программ - "Оборотный капитал. Строительство" и "Оборотный капитал. Дорожное строительство".

Наибольшей популярностью у промышленных предприятий Тверской области в 2023 году пользовалась программа "Оборотный капитал", поддержка направлена на закупку сырья, материалов и комплектующих.

"Данная мера господдержки, по которой предоставляется от 5 до 20 млн рублей на срок от 3 до 24 месяцев под 1,5% годовых, позволяет бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств, обеспечить стабильную деятельность и дальнейшее развитие производств, сохранить рабочие места", - рассказали в региональном ФРП.

Также в числе программ льготных займов, которые пользуются спросом, - "Импортозамещение". Сумма займа по данной программе составляет от 10 до 50 млн рублей на срок до 5 лет под 1% годовых. В фонде отметили, что набирает популярность и новая программа "Оборотный капитал. Строительство", которая призвана стимулировать организации участвовать в строительстве социально значимых объектов на территории Тверской области. "В 2023 году по ней было выдано 5 займов на общую сумму 499,7 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

ФРП Тверской области был учрежден в октябре 2017 года, основным направлением деятельности является предоставление льготных займов предприятиям и организациям региона на внедрение импортозамещающих технологий, приобретение в собственность промышленного оборудования, капитальное строительство промышленных сооружений, приобретение лесозаготовительной техники, лабораторного оборудования и на другие цели.