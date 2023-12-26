"Северсталь" с 1 апреля повысит зарплату сотрудников на 10-12%

По словам гендиректора компании Александра Шевелева, в 2024 году бюджет на пересмотр заработной платы превысит 9 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Северсталь" планирует повысить зарплату сотрудников в среднем на 10-12% с 1 апреля 2024 года, говорится в сообщении компании.

"С 1 апреля 2024 года запланировано повышение заработной платы для производственного персонала уровня рабочих, бригадиров и мастеров в среднем на 12% в зависимости от их результативности. Для остальных категорий работников размер повышения составит в среднем 10% в зависимости от уровня вознаграждения по отношению к рынку труда и индивидуальных результатов, но не менее 8%, что выше прогнозируемого уровня инфляции 2023 года", - отмечается в сообщении.

По словам гендиректора "Северстали" Александра Шевелева, в 2023 году бюджет на пересмотр заработной платы составил 6,7 млрд рублей, а в 2024 году он превысит 9 млрд рублей.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.