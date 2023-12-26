Совкомбанк первым из российских банков стал углеродно нейтральным

Банк приобрел сертификаты зеленой электроэнергии, учитываемые в реестре Carbon Zero, с использованием платформы RTS Board

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совкомбанк первым из российских системно-значимых кредитных организаций досрочно компенсировал углеродный след от операционной деятельности отделений за 2022 год через покупку сертификатов зеленой электроэнергии и углеродных единиц, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Совкомбанк досрочно достиг углеродной нейтральности в рамках Scope 1 и Scope 2 при помощи зеленых сертификатов и углеродных единиц. Несмотря на высокую эффективность, использование климатических инструментов должно оставаться комплементарной мерой по отношению к снижению первичных выбросов. Мы продолжим работу над собственными декарбонизационными мерами и будем способствовать внедрению инициатив, направленных на трансформацию и переход к низкоуглеродной экономике", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления банка Михаила Автухова.

Отмечается, что Совкомбанк приобрел сертификаты зеленой электроэнергии, учитываемые в реестре Carbon Zero (разработчик первого российского добровольного стандарта сертификатов зеленой электроэнергии, в соответствии с международными рекомендациями и стандартами (GHG Protocol, RE100), с использованием платформы RTS Board. Сертификаты, выданные в отношении производства электроэнергии из возобновляемых источников - Красноярской ГЭС, Медвеженской ВЭС и Самарской СЭС №2, позволили компенсировать углеродный след от потребления энергии (Scope 2) в объеме 18 тыс. тонн CO₂.

"Совкомбанк купил сертифицированные сокращения выбросов, выпущенные "Сибуром" в результате реализации климатического проекта на нефтехимическом российском предприятии "Запсибнефтехим". С их помощью банк компенсировал весь Scope 1, равный 4 тыс. тонн CO₂", - указано в сообщении.

"Зеленая" стратегия

С 2020 года Совкомбанк проводит ежегодную оценку углеродного следа от деятельности группы, как прямых, так и косвенных выбросов (Scope 1, 2 и 3) в соответствии с общепринятой методикой "Протокола выбросов парниковых газов: корпоративный стандарт учета и отчетности" (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard), и раскрывает информацию об оценке в годовом отчете. В 2021 году Совкомбанк поставил цели достичь углеродной нейтральности к 2030 году в части операционной деятельности (Scope 1 и Scope 2) и к 2050 году - по всем трем Охватам (включая Scope 3, учитывающий косвенные выбросы, связанные с деятельностью заемщиков и поставщиков).