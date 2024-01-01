ЦБ сможет запрещать или ограничивать до шести месяцев операции на финансовом рынке

Регулятор вправе делать это, если действия участников торгов или их клиентов создают угрозу стабильности финансового рынка

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Банк России сможет ограничивать на срок до шести месяцев операции отдельных участников фондового и валютного рынков, а также запрещать проведение определенных сделок всеми участниками. Это следует из вступивших в силу поправок в закон "Об организованных торгах".

Так, ЦБ вправе ограничивать сделки, если действия участников торгов или их клиентов, а также нарушения требований закона "Об организованных торгах" или нормативных актов Банка России создают угрозу стабильности финансового рынка.

Банк России также получает право потребовать от центрального контрагента изменить порядок расчетов и исполнения требований, предъявляемых к определенному участнику клиринга по обеспечению исполнения своих обязательств, если произойдет ситуация, которая может угрожать стабильности финансового рынка РФ.