ИНП РАН не считает недостаток рабочей силы серьезной помехой для экономики РФ

Согласно прогнозу института, общий потенциал повышения производительности труда составляет не менее 15-20% на ближайшие четыре-пять лет

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) характеризует нехватку рабочих рук в экономике страны как "некритичные ограничения". Об этом говорится в "Квартальном прогнозе ВВП, выпуск №60", опубликованном на сайте института.

"Общий потенциал повышения производительности труда <…> составляет не менее 15-20% на ближайшие четыре-пять лет. Это означает, что в среднесрочной перспективе, учитывая, в том числе, еще не до конца реализованный потенциал пенсионной реформы, ограничения по труду не являются критичными для российской экономики", - говорится в публикации.

В качестве "дополнительных, не полностью использованных ресурсов труда" авторы прогноза рассматривают "неформально занятых работников", долю которых они оценивают в 30% от общей численности занятых. Производительность труда неформально занятых, по мнению экономистов, ниже на 22-25%, чем у оформленных "в корпоративном секторе".

Кроме того, экономисты полагают возможным лучше задействовать работников, занятых неполный рабочий день (их доля оценивается в 13,6% занятого населения). Наконец, рассматривается возможность повышения эффективности малоквалифицированных работников, занятых "на рабочих местах с высоким потенциалом автоматизации".

Ранее Институт экономики РАН в своем "Вестнике" отмечал недостаток рабочей силы в РФ на уровне 4,8 млн человек.

Труд, безработица и производительность

"По нашим оценкам, численность занятого населения в 2023 году составит 73,4 млн человек, численность безработного - 2,5 млн человек (или 3,3% от числа рабочей силы). Прирост производительности труда в 2023 году - 1,4%", - пишут авторы прогноза ИНП РАН.

В среднесрочной перспективе экономисты прогнозируют сохранение численности занятого населения на уровне 72,8-72,9 млн человек, безработицу - на уровне 4%, а "динамику производительности труда" - на уровне 2,6%.