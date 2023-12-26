"Флот Республики Татарстан" купит у "Татфлота" 45 пассажирских судов

Как уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, около 10 судов планируют обменять на новые с доплатой по программе утильсбора

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Акционерное общество "Флот Республики Татарстан" купит у компании "Татфлот" 45 судов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на пресс-конференции по итогам года.

"Мы создали "Флот Республики Татарстан". Он только в самом начале своего зарождения. Мы купили пару "Метеоров", и А-217 будет пару штук. И сейчас закупаем все 45 пассажирских судов и инфраструктуру причальную для этого флота. Мы их покупаем у "Татфлота", - сказал Ханифов.

По словам министра, около 10 из этих судов по программе утильсбора планируют обменять на новые с доплатой.

"Точно 13 из того, что мы получили, будем ремонтировать. 7 штук уже начинаем ремонтировать в этом сезоне. Это "Москва", "Омики". Наши старые суда, которые честно отработали и по 30, и по 40 лет, но они очень хорошие, в них заложен достаточно большой запас прочности", - сказал Ханифов.

АО "Флот Республики Татарстан" создали в мае 2023 года для развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, а также дальнейшего увеличения туристического потока в республике. Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, судоходная компания создана со 100%-ным участием Республики Татарстан в уставном капитале. Сообщалось, что компании будет передаваться имущество, необходимое для организации транспортного обслуживания населения водным транспортом, в частности, пассажирские суда, дебаркадеры, средства транспортной безопасности и причалы.