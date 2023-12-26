Под Псковом к 2025 году начнет работу первая линия по сборке электробусов

Объем инвестиций оценили в 2 млрд рублей

ПСКОВ, 26 декабря. /ТАСС/. Первый в Псковской области завод по производству электробусов, которые будут собираться на основе отечественных комплектующих и в перспективе смогут заместить импортные аналоги, начнет работу на территории региона до конца 2025 года - к этому времени инвестор планирует запустить первую очередь производства. Вторая очередь будет запущена к 2027 году, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания экспертного совета ОЭЗ "Моглино".

"Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино" утвердил два инвестиционных проекта. Проект по производству электробусов большой и особо большой вместимости предполагает создание экологичного общественного транспорта. Планируется, что объем вложений превысит 2 млрд рублей: около 75% составят собственные средства компании. На 2024-2025 годы заложено проектирование и строительство первой очереди производства, создание второй очереди предполагается к 2027 году", - отмечается в сообщении.

Предприятие расположится на земельном участке площадью более 23 га. Здесь работодатель создаст более 400 рабочих мест при выходе на плановые показатели. Специалисты планируют достичь высокого уровня локализации производства.

Еще один проект, который получил поддержку, заключается в создании производства специй и пряностей. После выхода на плановую мощность предприятие сможет выпускать не менее 350 тонн продукции в год. Будет создано до 20 рабочих мест. Объем вложений - почти 130 млн рублей. Оба проекта члены экспертного совета поддержали единогласно. ОЭЗ "Моглино" заключит с инвесторами соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности.

"Проект предполагает быструю реализацию - к концу 2024 года мы планируем получить первую производственную партию специй. В настоящее время на земельном участке специалисты проводят геологические изыскания. Для строительства уже заключен договор на изготовление металлоконструкций", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта Ильи Герасимова.