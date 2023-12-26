В аэропорту Казани к октябрю 2024 года намерены построить перрон для стоянки самолетов

Работы рассчитывают выполнить к саммиту БРИКС для размещения воздушных судов первых лиц государств

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Перрон площадью 300 тыс. кв. м планируют построить в аэропорту Казани, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на пресс-конференции по итогам года.

"БРИКС у нас впереди. Мы бы очень хотели, чтобы все наши гости, которые прилетят к нам в октябре, свои самолеты не отгоняли на отстой в Самару, Екатеринбург или Уфу, а все самолеты стояли бы у них тут, рядом со своими хозяевами, руководителями государств. Сегодня оформляем земельные участки для того, чтобы мы могли построить. Площади перронов будут больше, чем сегодня мы имеем в аэропорту. Мы там будем принимать суда всех классов, которые существуют в мире", - сказал Ханифов.

По его словам, во время саммита планируется принять порядка 33 широкофюзеляжных судов. При этом на сегодняшний момент аэропорт Казани может расставить 12 таких самолетов. "Наша задача постараться, чтобы сделать перронное хозяйство, стоянки для этих самолетов", - сказал Ханифов.

Стоимость работ оценивается в 7-8 млрд рублей. Перрон, по словам министра, будет находиться около третьего терминала, строительство которого планируется провести в 2024-2026 годах.

Мастер-план по развитию международного аэропорта Казань до 2050 года был утвержден в конце 2022 года. В нем отражены предложения по инфраструктурному развитию, в частности по строительству нового пассажирского терминала, соответствующего прогнозным нагрузкам и пассажиропотоку. Международный аэропорт Казань расположен в 28 км от центра Казани. В 2023 году аэропорт впервые в истории обслужил 5 млн человек.

В апреле президент Владимир Путин определил Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году. В августе Путин сообщал, что следующий саммит БРИКС может пройти в Казани в октябре 2024 года. Он уточнял, что планируется около 200 политических, экономических и общественных мероприятий - их примут более 10 российских городов.