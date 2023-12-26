"Аэрофлот" и Российская государственная библиотека запустили проект "Читаем в небе"

Пассажиры авиакомпании смогут получить доступ к более чем 200 аудиокнигам и 4 тыс. произведений из коллекции электронной библиотеки

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" совместно с Российской государственной библиотекой запустил проект "Читаем в небе", в рамках которого клиенты авиакомпании могут получить бесплатный доступ к электронной библиотеке во время полета. Об этом во вторник сообщила пресс-служба авиаперевозчика, добавив, что проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ.

"Россия по-прежнему остается одной из самых читающих стран мира. Поэтому появление первой в стране "летающей библиотеки" на самолетах флагмана отечественной авиации - это ожидаемый и логичный шаг. Мы гордимся возможностью приобщить пассажиров всех возрастов к лучшим образцам классической литературы и современным научно-популярным изданиям", - сказал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский, его слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта пассажиры "Аэрофлота" могут получить доступ к более чем 200 аудиокнигам из фонда Российской государственной библиотеки в мультимедийной бортовой системе развлечений, а также воспользоваться коллекцией электронной библиотеки, включающей более 4 тыс. произведений, с помощью приложения "НЭБ Свет". На первом этапе аудиокниги из золотого фонда Ленинки появились на узкофюзеляжных лайнерах семейства Airbus A320.

"В современном мире любовь к чтению - это удивительный дар, который помогает нам отвлечься от повседневной рутины. Я от всей души приветствую проект "Читаем в небе" и надеюсь, что он подарит каждому путешественнику возможность вдумчивого чтения" - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, ее цитирует пресс-служба.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда сообщил, что "Читаем в небе" является уникальным российским проектом. "Фактически мы открываем первую воздушную библиотеку. В нематериальном мире нет ничего более ценного, чем развитый интеллект, эмпатия и умение чувствовать. И именно книга помогает найти свой путь в таком непостоянном, так быстро меняющемся мире. Главное, чтобы книга оставалась книгой, а мы продолжали читать даже в небе", - сказал Дуда, его слова приводятся в сообщении.