"Газпром" в 2024 году намерен вложить рекордные 270,3 млрд рублей в газификацию РФ

Компания к 2030 году выполнит задачу по 100-процентной газификации, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в следующем году направит рекордные 270 млрд рублей в программы газификации и догазификации регионов России, а к 2030 году выполнит задачу по 100-процентной газификации. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы в следующем году планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели - 270,3 млрд рублей. Это на 33,5 млрд рублей больше, чем в этом году. Соответственно, уровень газификации по стране на 1 января 2024 года уже составит 89% из 100% технически возможной сетевой газификации в Российской Федерации", - сказал он.

По программе догазификации "Газпром" в 2023 году выполнил объем работ на 50% больше, чем в 2022 году, отметил Миллер. На начало 2024 года будет заключено более миллиона договоров на догазификацию. "Количество договоров растет буквально каждый день. Для этих договоров уже обеспечена техническая возможность подведения трубы к границам участка. 875 тыс. домовладений - к ним уже газ до границ участка подведен, из которых для 500 тыс. домовладений газ уже подан", - подчеркнул глава "Газпрома".

В 2023 году холдинг газифицировал более 400 населенных пунктов, построил 2,9 тыс. км магистральных газопроводов.

"Поэтому ваша задача, которая поставлена по достижению 100-процентной газификации в Российской Федерации к 2030 году, будет абсолютно точно выполнена", - заключил Миллер.