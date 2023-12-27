На Колыме в 2024 году на реализацию нацпроекта направят более 201 млн рублей

Деньги потратят на ремонт дороги и строительство моста

ТАСС, 27 декабря. Магаданская область в 2024 году направит на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" более 201 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС министр дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Просин.

"На национальный проект "Безопасные качественные дороги" в 2024 году предусмотрены средства в размере 201,6 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на эти средства в 2024 году будет проведен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Берзина в городе Магадане с прилегающими тротуарами. Помимо этого, запланировано строительство мостового перехода через реку Аган на участке автомобильной дороги Палатка - Кулу - Нексикан.

По информации главы ведомства, в 2023 году объем финансирования по этому нацпроекту составил в регионе 396,3 млн рублей. Однако сравнение с суммой на 2024 год будет некорректным, так как есть вероятность, что при перераспределении бюджета в 2024 году может произойти изменение в сторону увеличения.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" инициирован в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на 2019-2030 годы. Планируется, что в стране благодаря его реализации доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличится (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии.