Суточная добыча нефти в Казахстане снизилась из-за погодных условий на КТК

В частности, на Тенгизском месторождении она сократилась на 5,4%, до 78,6 тыс. тонн

АСТАНА, 27 декабря. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане за сутки снизилась на 3,6% до 254 тыс. тонн из-за неблагоприятных погодных условий на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса министерства энергетики республики.

В частности, суточная добыча на Тенгизском месторождении сократилась на 5,4% до 78,6 тыс. тонн.

По данным центра, снижение связано с "приостановлением налива на танкеры КТК - Новороссийск из-за погодных условий".