Эксперты назвали сотрудничество в рамках ЕАЭС стабилизатором для экономик союза

По словам руководителя Центра экономической интеграции Всероссийской академии внешней торговли Никиты Пыжикова, несмотря на действующие ограничения и их расширение, тенденция устойчивого роста большинства государств союза сохранилась

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), активно развивавшееся в 2023 году под председательством России, стало стабилизирующим механизмом для экономик стран - участниц союза, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Завершается 2023 год, и можно констатировать, что несмотря на значительное внешнее давление интеграционное взаимодействие в ЕАЭС продолжает укрепляться. <…> Высокая взаимосвязанность экономик стран ЕАЭС, наличие общего рынка товаров, единого рынка услуг сыграли роль демпфера в условиях ограничений, что были введены в отношении России и Белоруссии", - отмечает руководитель Центра экономической интеграции Всероссийской академии внешней торговли Никита Пыжиков.

По его словам, несмотря на действующие ограничения и их расширение, тенденция устойчивого роста большинства стран союза сохранилась и, по предварительным оценкам, за январь - октябрь 2023 года ВВП ЕАЭС вырос более чем на 3%, а взаимная торговля стран-участниц в январе - сентябре увеличилась почти на 8% - до $64 млрд.

С положительной оценкой соглашается и заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. Среди ключевых достижений ЕАЭС он выделил продолжение перехода стран-участниц на национальные валюты в расчетах, уровень использования которых вырос до 90%, при этом доля рубля выросла до 75%.

"В принципе, достаточно успешно продвигается создание единого биржевого пространства - это один из важных элементов создания финансового рынка к 2025 году. Запущена в тестовом режиме Единая евразийская перестраховочная компания. Пока что она работает на евразийский рынок, но с перспективой подключения внешних партнеров", - указывает Королев.

Заведующая кафедрой Международной коммерции и логистики РАНХиГС, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Аза Мигранян также отмечает продвижение развития общего рынка электроэнергии и разработку механизмов его функционирования.

"Это в общем-то позволяет формировать свободные конкурентные отношения на данном специфическом рынке, изменить подход к системе ценообразования, который тоже может формироваться именно через соотношение и регулировку объемов спроса и предложения. Этот рыночный баланс может формировать достаточно объективную, не связанную никакими ограничениями национального характера, цену, и, естественно, это позволит снимать любые претензии стран по вопросам ценообразования в этой сфере", - считает эксперт.

" В целом, подводя итоги года, конечно же, можно признать стабилизирующую функцию интеграционного союза. <…> Стоит говорить о том, что 2023 год, совпавший с российским председательством, в общем-то способствовал повышению роли ЕАЭС как платформы, где интеграционные связи усиливаются - не только в торгово-экономических отношениях, но и <…> в плане ускорения и продвижения кооперации в производственном процессе, которое давно рассматривалось в рамках скоординированной промышленной политики ЕАЭС, но не было столь ускоренно продвигаемо государствами", - подчеркивает Мигранян.

Развитие внешних связей ЕАЭС

Эксперты также отмечают, что в 2023 году ЕАЭС успешно развивал внешние связи, прежде всего, с Ираном, с которым 25 декабря было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

"На внешнеэкономическом контуре мы тоже видим, что в рамках российского председательства было очень много сделано, причем с очень важными партнерами, перспективными. С Индонезией были проведены три раунда переговоров, и, по разным оценкам, примерно в 2025 году должны выйти на подписание соглашения о зоне свободной торговли. С Египтом продолжились переговоры. И самое главное - 25 декабря в ходе Высшего евразийского экономического совета в Петербурге было подписано полноценное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Видимо, через год-полтора оно будет ратифицировано", - уточняет Королев.

Мигранян подчеркивает, что подписание соглашения с Ираном может существенно расширить возможности для национальных производителей внутри ЕАЭС, поскольку Иран - весьма емкий рынок, насчитывающий 90 млн человек и способный обеспечить существенный потребительский спрос. Кроме того, Иран является поставщиком критически важных товаров и услуг, что также может представлять интерес для государств - членов ЕАЭС.